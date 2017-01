Violentarono minore, arrestato anziano nel Salernitano

(ANSA) - SALERNO, 19 GEN - Svolta nelle indagini che riguardano un caso di violenza di gruppo nei confronti di un minorenne nel Salernitano. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato - su richiesta della procura della Repubblica di Salerno - un 72enne di Nocera Inferiore, ritenuto responsabile di violenza sessuale di gruppo. A far scattare le indagini fu la madre della vittima, la quale presentò una denuncia per le violenze sessuali subite dal figlio (che all'epoca aveva 17 anni) all'interno di un centro massaggi a Cava de' Tirreni tra l'ottobre 2015 e l'aprile 2016. Nel luglio scorso le attività investigative avevano già consentito di arrestare, per le medesime violenze, due uomini residenti a Cava de' Tirreni e Vicenza, i quali - in concorso con l'anziano finora rimasto ignoto - avevano attirato l'adolescente all'interno del centro massaggi e, dopo averlo legato, lo costrinsero a turno a subire atti sessuali, filmando le violenze.