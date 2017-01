Salvini, demente politicizzare la Protezione Civile

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - "Politicizzare la Protezione civile, affidandola a un ex governatore trombato è stato demenziale". Lo ho ha detto il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, intervenendo a Radio Padania dalle zone terremotate. "Così si sono create due teste. Solo il Pd poteva farlo", ha spiegato in riferimento alla nomina a commissario per le zone terremotate di Vasco Errani.