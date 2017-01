(ANSA) - DAVOS, 19 GEN - "Dobbiamo prepararci a un negoziato duro" con l'Unione europea, per "stabilire il ruolo" della Gran Bretagna su scala globale e guardando ad una serie di accordi commerciali che "non siano limitati all'Europa, ma vadano oltre l'Europa". Lo ha detto il premier britannico Theresa May al Forum economico mondiale.