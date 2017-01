Terremoto: Ue, pronti a mobilitare tutti gli strumenti

(ANSA) - BRUXELLES, 19 GEN - Jean Claude Juncker, ha espresso "le sue condoglianze al popolo italiano e alle famiglie e agli amici delle vittime" per "il terremoto che ha colpito l'Italia e la tragedia a Pescara". Lo ha detto il portavoce, Margaritis Schinas. Parlando a nome della Commissione ha aggiunto: "Vogliamo ribadire la nostra solidarietà con l'Italia in questo momento difficile, lodare i primi soccorritori e ribadire che siamo pienamente pronti a mobilitare tutti gli strumenti a disposizione per alleviare l'impatto di questo disastro".