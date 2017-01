Hotel Rigopiano: coppia della provincia Ascoli tra dispersi

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 19 GEN - C'è anche una coppia di Castignano (Ascoli Piceno) fra le persone disperse all'hotel Rigopiano a Farindola, in Abruzzo, travolto ieri da una slavina. Si tratta di due giovani che erano in vacanza. A dare conferma della notizia è il sindaco di Castignano, Fabio Polini. "Ho saputo la notte scorsa che nessuno dei due purtroppo risponde alle telefonate dei familiari. Siamo molto preoccupati per la loro sorte. Speriamo bene". A Castignano vivono i genitori e il fratello del ragazzo che stanno vivendo ore di apprensione per la sorte dei due giovani. Tra le persone di cui non si hanno più notizie dopo la slavina all'albergo abruzzese c'è anche un ternano di 33 anni, dipendente della struttura alberghiera, che ha avuto l'ultimo contatto telefonico ieri con la madre, prima della slavina, ma risulta al momento irraggiungibile.