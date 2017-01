Intimidazione a segretario provinciale Fdi di Vibo Valentia

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 19 GEN - Intimidazione contro il segretario provinciale di Vibo Valentia di Fratelli d'Italia: il furgone di Fausto De Angelis, titolare di una ditta di arredamenti, è stato incendiato la notte scorsa. É il terzo atto intimidatorio che De Angelis subisce. Due anni fa aveva ricevuto alcuni bossoli e lo scorso anno aveva trovato una testa di capretto sul cofano dell'auto insieme a delle cartucce. La famiglia De Angelis ha aperto l'attività commerciale nel 2010 collaborando con marche prestigiose. De Angelis è segretario di Fdi da poco più di un anno ed è stato candidato alle europee ed alle regionali. "Non so quale possa essere il movente - ha detto - ma escluderei quello politico. L'unica mia colpa è quella di voler dare una mano a questo territorio, creare posti di lavoro e aiutare le persone e far conoscere il vibonese sotto una veste positiva. Io e la mia famiglia abbiamo sempre avuto questo obiettivo, ma episodi come questo rischiano di farti passare la voglia di restare". (ANSA).