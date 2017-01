Francia: Le Pen in pole per l'Eliseo, Ps rischia baratro

(ANSA) - PARIGI, 19 GEN - In Francia "il partito socialista rischia l'azzeramento": lo scrive in prima pagina il quotidiano Le Monde, che oggi pubblica un ultimo sondaggio realizzato dall'istituto Ipsos Sopra Steria che mette Marine Le Pen in pole position nel primo turno delle elezioni presidenziali (25%-26), seguita dal candidato del centrodestra (Les Républicains) Francois Fillon (23%-25%) e dal leader senza partito del Movimento En Marche!, Emmanuel Macron (17%-21%). Fuori gioco il partito socialista, con al massimo il 9%-10% delle preferenze, nel caso in cui il candidato fosse l'ex premier Manuel Valls.