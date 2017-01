Trump: Pence, 'governo al completo'

(ANSA) - WASHINGTON, 19 GEN - Tutti i posti del governo per l'amministrazione Trump sono stati coperti. Lo ha annunciato il vicepresidente eletto Mike Pence in qualita' di responsabile della transition team, chiudendo di fatto cosi' la transizione alla vigilia dell'insediamento di Donald Trump presidente domani. Un lavoro "puntuale e sotto budget", ha sottolineato Pence con uno slogan lanciato da Donald Trump in campagna elettorale.