Trump: media, indagine su possibile denaro da Mosca

(ANSA) - NEW YORK, 19 GEN - L'Fbi e altre 5 agenzie Usa tra intelligence e forze dell'ordine starebbero indagando insieme da mesi per verificare se il governo russo abbia segretamente inviato del denaro per aiutare la campagna elettorale di Trump. Lo riportano alcuni media Usa, tra cui The Hill, che riprendono fonti del sito McClatchyDC. Una delle piste seguite riguarderebbe un sistema di pagamenti ripetuti a migliaia di pensionati russo-americani che potrebbe essere stato usato per finanziare hacker negli Usa o intermediari che poi avrebbero al loro volta pagato gli hacker. Le agenzie coinvolte sono Fbi, Cia, National Security Agency, Dipartimento di Giustizia, il Financial Crimes Enforcement Network (Tesoro) e funzionari del Direttore dell'intelligence nazionale. Secondo le fonti citate da McClatchyDC, che hanno chiesto di mantenere l'anonimato, gli investigatori devono indagare su chi ha finanziato gli hacker che hanno attaccato i computer del Comitato Nazionale Democratico e del capo della campagna Clinton, John Podesta.