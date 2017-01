Rep. Ceca: verso il divieto di fumo in bar e ristoranti

(ANSA) - PRAGA, 19 GEN - La Repubblica Ceca sta per perdere il suo status di uno degli ultimi 'paradisi' dei fumatori in Europa. Oggi il Senato ha approvato il divieto di fumo nei bar, ristoranti e caffé, confermando il voto espresso dalla Camera bassa lo scorso 9 dicembre. Il bando, per diventare effettivo (a partire dal 31 maggio, in occasione del World No Tobacco Day), ha bisogno adesso della firma del presidente Milos Zeman, che tuttavia è un fumatore accanito. In altri locali pubblici, come teatri, cinema, sale espositive e impianti sportivi al chiuso, dovrebbero essere previste stanze separate per fumatori. La Repubblica Ceca, a differenza della maggior parte degli altri Paesi europei, era rimasta finora tollerante sul fumo, lasciando ai titolari dei ristoranti la possibilità di consentire o meno il fumo nei loro locali.