Gambia: presidente eletto Barrow giura nel vicino Senegal

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il presidente eletto del Gambia, Adama Barrow, ha dichiarato che presterà giuramento oggi come capo dello Stato dall'ambasciata gambiana del vicino Senegal, mentre nel suo Paese continua il braccio di ferro con il presidente uscente Yahia Jammeh, che ha perso le elezioni presidenziali ma rifiuta di lasciare il potere che detiene da 22 anni, pur avendo ammesso inizialmente la sconfitta, denunciando presunti "brogli". Una situazione che neanche la minaccia del Gambia di far entrare le truppe sue e dell'Ecowas - la comunità degli stati dell'Africa occidentale - per convincere Jammeh a lasciare è riuscita finora a sbloccare. Il Senegal circonda il Gambia su tre lati - il quarto è sull'Oceano atlantico.