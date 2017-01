Usa: Obama chiama premier India e presidente Afghanistan

(ANSA) - NEW DELHI/KABUL, 19 GEN - Il presidente uscente americano Barack Obama ha dedicato una delle sue ultime telefonate ufficiali al primo ministro indiano Narendra Modi e una al presidente afghano Ashraf Ghani. Secondo il portavoce del governo indiano, Obama e Modi "hanno riesaminato con soddisfazione la significativa e complessiva cooperazione bilaterale ed i progressi fatti nelle relazioni fra Usa e India negli ultimi anni". In particolare Modi ha ringraziato Obama per il suo forte sostegno e contributo al rafforzamento della partnership" fra i due Paesi. Nella conversazione avuta con Ghani, e poi con il coordinatore del governo Abdullah Abdullah, riferisce 1TvNews di Kabul citando una nota della Casa Bianca, il capo dello Stato uscente ha manifestato "profondo apprezzamento per la consistente partnership fra gli Stati Uniti e l'Afghanistan".