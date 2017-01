Trump: 'Russia e G7? Sta all'Italia decidere'

(ANSA) - WASHINGTON, 19 GEN - Aprire alla Russia in occasione del prossimo G7 presieduto dall'Italia? "Sta a loro decidere". Così Sean Spicer, portavoce in pectore dell'amministrazione Trump, ha risposto ad una domanda dei giornalisti in cui si evocava l'ipotesi di un invito alla Russia da parte dell'Italia per il summit che si terrà a Taormina il prossimo maggio.