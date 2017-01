Brexit:campagna Gb per intese commerciali, 12 Paesi in lista

(ANSA) - LONDRA, 19 GEN - La Gran Bretagna lancia la sua crociata per delineare futuri accordi commerciali separati al di fuori dell'Ue, destinati, nelle speranze del governo di Theresa May, a essere sottoscritti a tamburo battente non appena la Brexit sarà attuata. A rivelarlo dalle colonne del filo-conservatore Daily Telegraph è il ministro del Commercio Internazionale, Liam Fox, un 'brexiter' duro e puro, annunciando che contatti preliminari sono già stati avviati con 12 Paesi. Fox cita fra gli interlocutori Cina, India e Australia, ma anche Corea del Sud e importanti partner mediorientali del regno quali Arabia Saudita od Oman. Senza contare gli Usa di Donald Trump. Ieri il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, aveva a sua volta parlato di Paesi pronti a "fare la coda" per siglare intese commerciali con Londra. E aveva precisato che, sebbene Londra non possa ancora concludere negoziati autonomi fino al completamento del divorzio da Bruxelles, nulla vieta di "abbozzarei principi" di accordi futuri fin d'ora.