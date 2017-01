Spari nel Torinese, morto biker Hell's Angels ferito a testa

(ANSA) - GIAVENO (TORINO), 19 GEN - E' in stato di morte cerebrale Alessandro Gino, il biker 47enne degli Hell's Angels ferito alla testa da un colpo di pistola lo scorso 11 gennaio nel Torinese. I medici dell'ospedale Cto, in cui l'uomo è ricoverato, hanno iniziato le sei ore di osservazione necessarie per dichiarare la morte. La famiglia ha dato il nulla osta per l'espianto degli organi e la prossima settimana verrà effettuata l'autopsia per recuperare il proiettile: servirà per le comparazioni con quelli trovati sul luogo dell'agguato. Tre le persone fermate a poche ore di distanza dalla sparatoria: Claudio Romano, imprenditore ed ex assessore di Giaveno, il figlio Eric e suo cugino Manuel Morisciano. Per loro l'accusa è ora di omicidio. Sul caso indagano i carabinieri di Rivoli, coordinati dal pm Antonio Smeriglio. La rissa, che si era conclusa con la sparatoria, avvenne nel cuore della notte. I due giovani erano stati rimproverati dal gruppo di biker, tra cui la vittima, per alcune manovre azzardate compiute nei pressi della sede degli Hell's Angels. Infastiditi da quei rimproveri, sono andati a casa a prendere le pistole e, accompagnati dal padre di uno dei due, sono tornati indietro. Sette i colpi di pistola sparati in aria, forse a scopo intimidatorio, ma un proiettile ha colpito alla fronte Alessandro Gino. (ANSA).