Ruba maglia Maradona, avvocato denunciato a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - Aveva sottratto al proprietario, un collezionista, la maglia indossata da Maradona nella partita Inghilterra-Argentina dei mondiali del 1986, ma è stato scoperto e denunciato. Protagonista un avvocato A.B., di Napoli, che era tra gli invitati alla cena organizzata per il campione argentino il 16 gennaio all' Hotel Vesuvio, al termine dello show "Tre volte 10" svoltosi al Teatro San Carlo. A.B., un avvocato noto nel mondo dello spettacolo, si era impadronito della maglia della nazionale argentina e delle scarpette di Maradona, valutate sul mercato collezionistico circa 150 mila euro, che il proprietario aveva portato con sé per farle autografare dall' ex fuoriclasse del Napoli. A scoprire il furto è stato lo stesso proprietario dei cimeli calcistici, che ha avvertito la Polizia. L' avvocato è stato denunciato per furto.