Carnevale Viareggio: blocchi cemento anti-terrorismo

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 19 GEN - Blocchi di cemento all'ingresso dei viali che ospiteranno il Carnevale di Viareggio: è una delle misure anti-terrorismo, previste quest'anno, in occasione della manifestazione che prenderà il via domenica 5 febbraio. Per evitare infatti il rischio che Tir o altri mezzi pesanti possano fare irruzione nelle zone del circuito della sfilata sui viali a mare verranno predisposti blocchi di cemento. Nello stesso tempo con il via libera della Prefettura di Lucca la Fondazione Carnevale predisporrà sia all'ingresso nord che sud del circuito nuove recinzioni in metallo al posto di quelle in legno che poggeranno su blocchi di cemento armato antisfondamento. Ci saranno anche delle postazioni mobili con metal detector che a campione controlleranno gli spettatori e un pre-filtraggio con personale che verificheranno che gli spettatori siano in possesso dei biglietti per accedere alla sfilata dei carri allegorici sui viali a mare.