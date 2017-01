Addio Michelle Obama su Twitter

(ANSA) - NEW YORK, 19 GEN - "Essere la vostra First Lady è stato l'onore della mia vita. Grazie dal profondo del mio cuore". E' il saluto di Michelle Obama agli americani che con un tweet e una foto su Instagram si è ufficialmente congedata da First Lady. Nella foto Michelle appare abbracciata a Barack Obama mentre dalla terrazza della Casa Bianca contemplano il Washington Monument. Prima della foto, Michelle aveva postato anche un video di trenta secondi in cui si vede mentre passeggia per l'ultima volta nella Casa Bianca con i due cani Bo e Sunny. "Faccio un'ultima passeggiata - si legge - attraverso i corridoi della casa del Popolo".