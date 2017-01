Hotel Rigopiano: sindaco Farindola, le speranze si riducono

(ANSA) - FARINDOLA (PESCARA), 19 GEN - "Le speranze di trovare persone in vita si riducono di ora in ora. In questo momento mi sento solo di abbracciare i familiari dei dispersi". Così il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, dopo essere stato per diverse ore nella zona dell'albergo. "E' uno scenario tragico, c'è una grandissima frana che si è staccata dai 2.400 metri del monte Siella". I bambini presenti all'Hotel Rigopiano erano quattro. Lo ha detto lo stesso sindaco: "24 ospiti, di cui quattro bambini", ha spiegato riferendosi alle persone ospiti dell'albergo travolto dalla slavina.