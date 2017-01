Expo: Sala,su mio comportamento continuo a essere tranquillo

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Expo "è un capitolo che ha significato tanto in termini di lavori e di complessità. Mi pare che le indagini siano già state fatte da tanti anni. Io continuo a essere tranquillo rispetto a come personalmente mi sono comportato. Detto ciò, la giustizia fa la sua parte sempre, nell' interesse anche di chi gestisce". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato con i giornalisti le parole del presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi, che ieri in una audizione in Prefettura a Milano ha dichiarato "il capitolo Expo per noi è sempre aperto".