Trump: monito da principe Carlo, clima e' 'lupo alla porta'

(ANSA) - LONDRA, 20 GEN - "Il lupo alla porta": cosi' il principe Carlo definisce la minaccia dei cambiamenti climatici sul futuro del pianeta nell'introduzione di un libro sull'argomento dedicato ai bambini, ma non solo, in uscita la settimana prossima in Gran Bretagna. Lo anticipa oggi il Daily Telegraph presentando il monito come un messaggio indiretto al nuovo presidente americano, Donald Trump, scettico al riguardo, oltre che alla stessa premier conservatrice britannica Theresa May e ad altri leader mondiali. "E' un problema che va affrontato con urgenza, adesso", scrive ancora l'erede al trono britannico, ambientalista dichiarato e da tempo impegnato su questi temi, fra le righe del volume di cui risulta coautore. Una punto di vista netto e potenzialmente urticante per Trump, che pure ha annunciato di voler incontrare il principe "nelle prossime settimane", nota il Telegraph: sottolineando come la corte non confermi per ora il faccia a faccia.