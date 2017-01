Progettavano assalto portavalori per milioni, 7 arresti

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Le indagini della Squadra mobile di Milano erano sono partite dopo l'assalto a un portavalori avvenuto il 15 ottobre 2016 a Cascina del Sole, frazione di Bollate (Milano). Un colpo da 1,5 milioni di euro, ancora irrisolto. Gli investigatori milanesi hanno iniziato un complesso lavoro di analisi e intercettazione telefonica che non ha consentito di attribuire responsabilità per la rapina di Bollate, ma ha consentito di scoprire un nuovo colpo a portavalori in programma sull'autostrada A14 Bari-Foggia. Assieme ai colleghi della Mobile di Bari e Foggia gli uomini della Sezione antirapina hanno eseguito il fermo a Milano di sette persone coinvolte a vario titolo nella pianificazione del colpo. "Valeva" milioni di euro. Al vertice della banda tre uomini che gestivano gruppi di diverse province in Puglia: Giancarlo D'Abramo a Cerignola, Francesco Mavellia a San Ferdinando di Puglia, Catello Lista a Manfredonia. (ANSA).