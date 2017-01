Trump: suo team pensava a sfilata carri armati per cerimonia

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - La transition team del presidente eletto Donald Trump voleva che alla parata di oggi pomeriggio a Washington per l'inaugurazione del 45/mo presidente degli Stati Uniti sfilassero anche carri armati e lanciamissili in stile Russia-Corea del Nord: tuttavia, i militari, che collaborano sempre in stretto contatto con il comitato presidenziale per l'inaugurazione, hanno bocciato l'idea. Lo scrive il quotidiano online Huffington Post citando una fonte anonima. Il giornale ricorda che lo stesso Trump aveva ventilato questa ipotesi durante un'intervista al Washington Post pubblicata mercoledì scorso, lasciando intendere però che una simile iniziativa sarebbe stata presa in futuro. I militari, da parte loro, prosegue l'Huffington Post, hanno respinto la proposta temendo sia la reazione dell'opinione pubblica, sia i cingolati dei carri che avrebbero potuto distruggere l'asfalto di Pennsylvania Avenue e dintorni.