(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni e del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, ha approvato in esame definitivo un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente della Repubblica, che semplifica le procedure per l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. Lo rende noto il comunicato stampa del Cdm.