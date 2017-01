Siria: siglato accordo per ampliare base navale russa Tartus

(ANSA) - MOSCA, 20 GEN - Russia e Siria hanno firmato un accordo per l'ampliamento del territorio della base navale di Tartus, città siriana sul Mediterraneo, e il suo utilizzo a titolo gratuito da parte delle forze armate russe per 49 anni. L'intesa - riporta Ria Novosti - si rinnova automaticamente per altri 25 anni se una delle due parti non avvisa l'altra con almeno un anno di anticipo. Il documento è datato 18 gennaio 2017. Secondo l'accordo, la base potrà ospitare fino a 11 navi russe alla volta, incluse quelle nucleari.