(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Fin dal terremoto del 24 agosto scorso abbiamo detto chiaramente che saremmo stati collaborativi e propositivi ma il mutismo no, non possiamo accettarlo. Su quanto avvenuto in questi giorni nell'Italia Centrale è doveroso che vengano ricostruite e accertate le responsabilità che, a nostro parere, certamente esistono. Non è ammissibile che l'Italia sia stata messa in ginocchio da nevicate che, per quanto straordinarie, erano state ampiamente previste". Così una nota del M5s sul blog di Beppe Grillo.