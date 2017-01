(ANSA) - PARIGI, 20 GEN - Un'esplosione, dove sono rimaste ferite almeno 5 persone di cui 3 in condizioni gravi, ha distrutto 2 piani di una palazzina a Boulogne-Billancourt, comune alle porte di Parigi, probabilmente a causa di una fuga di gas, secondo la tv Bfm. I vigili del fuoco sono sul posto per spegnere l'incendio che è divampato in seguito all'esplosione. I palazzi vicini sono stati evacuati. In ogni caso sembra privilegiata l'ipotesi dell'incidente: nella palazzina dove c'é stata l'esplosione erano in corso dei lavori e al pianterreno c'é anche un fast-food.