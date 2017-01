(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Forza Italia considera l'alleanza di centro-destra un valore importante per il presente e per il futuro. Per questo responsabilmente non rispondiamo alle ripetute esternazioni del segretario della Lega Nord. Tuttavia l'accusa al Presidente Berlusconi di avere sostenuto o apprezzato il governo Prodi è talmente paradossale da non poter rimanere senza risposta". Così una nota di Forza Italia replicando alle accuse del segretario della Lega Nord che aveva bollato come "impossibile" un'alleanza con Berlusconi che "piange Craxi e dice che Prodi ha governato bene". Forza Italia "rivolge un cordiale ma serio invito ai nostri alleati a riflettere sul clima politico che certi toni e un certo linguaggio possono determinare".