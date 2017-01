(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Caro David, non abbiamo da rimproverarci nulla, sono altri a doversi vergognare per essersi rimangiati la parola data. Chi non capisce oggi, sono sicuro che capirà col tempo. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto, fai e farai per il bene del M5s". Questo il messaggio inviato da Beppe Grillo all'europarlamentare David Borrelli che lo pubblica sul blog del leader M5s all'inizio di un lungo post in cui spiega l'operazione fallita del passaggio all'Alde.