(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - "Tutte le decisioni le prenderemo nell'interesse degli americani", "combatterò per voi, non vi lascerò". Lo afferma Donald Trump, assicurando che sotto la sua presidenza restituirà il sogno americano agli americani. "Oggi è una cerimonia storica, il potere viene trasferito da Washington a voi, agli americani", ha aggiunto nel suo discorso inaugurale.