"Viva anche Ludovica": Giampiero riabbraccia la famiglia

"Voglio i miei biscotti". Ludovica lo dice dopo l’inferno di due giorni e due notti sotto la valanga che ha travolto l’hotel Rigopiano. Le sue parole scrivono l’inizio della storia a lieto fine toccata alla sua famiglia alla quale la mamma Adriana non credeva più. "Non avevamo più speranze", ha detto la donna. Dopo 43 ore di silenzio sospeso tra paura, lacrime e speranza, la forza della vita ha squarciato quel misto di freddo e di macerie che aveva inghiottito lei e i suoi due figli, la piccola Ludovica, di sei anni, e Gianfilippo, di otto. Al marito, Giampiero Parete, forse il destino, quel mercoledì 18 gennaio, ha assegnato il compito più importante: quello di sopravvivere indenne al disastro e di lanciare l’allarme non solo per la sua famiglia ma per una comunità di 35 persone rimaste sotto l’enorme valanga dell’hotel Rigopiano, a Farindola, sulle montagne del Pescarese. Dopo più nulla.

L’urlo dei soccorritori arriva intorno a metà mattinata del 20 gennaio: sono vivi, sono sei. Per primo riemerge dal fondo Gianfilippo poi Adriana. «Cercate la bambina, nell’altra stanza», dice la donna. Sono i Parete. La corsa verso l’ospedale di Pescara dove li attende Giampiero e l’abbraccio liberatorio. Gianfilippo mangia una pizzetta, ride, riferiscono i sanitari, sta bene. Manca solo lei, Ludovica, la "principessa" che aveva festeggiato il compleanno il 13 gennaio. Le voci si rincorrono per tutta la giornata sul suo ritrovamento. Gli amici ma anche tanti sconosciuti sulla pagina facebook del papà mandano messaggi di incoraggiamento: "Aspettiamo solo la piccola principessa", scrive Fabio Disabitato. E una giovane: "Sono una volontaria del soccorso, ci ho sperato tanto, ora aspettiamo Ludovica spero che tra un po' potrete riabbracciare anche lei, vi abbraccio tutti da Alba Adriatica". Un’altra donna, Rossella Ballarin, scrive: "Ragazzi stiamo pregando per Voi speriamo che tutto finisca nel migliore dei modi che Dio vi aiuti ancora". "Una grande emozione. Un vero miracolo. Assicuro che preghiere sono arrivate da tutto il mondo, in tutte le lingue e in tutte le religioni. Qualcuno questa volta ci ha ascoltati", scrive Luigi Grasso. Una pagina sulla quale Giampiero il 16 gennaio scorso pubblica un video in occasione del compleanno della figlia e scrive: "Una bellissima festa dedicata ai 6 anni della nostra Ludovica. Il mestiere più bello del mondo è fare i genitori". Ora continuerà a farlo per i suoi due bambini.

La loro storia, destinata a rimanere indelebile nei cuori di tutti, ha inizio alle 17,40 di quel 18 gennaio. Giampiero e la sua famiglia sono ospiti dell’hotel a quattro stelle famoso tra i vip e per quell'area benessere con vista mozzafiato. La neve che ha coperto le strade impedisce a lui e agli altri ospiti di lasciare la struttura. Aspettano lo spazzaneve che non arriverà mai. Per un caso, per quelle medicine in macchina che servono alla moglie, lui esce. Poi l’inferno bianco che viene giù.

Lui è fuori. Indenne. Dentro i suoi. Li ha persi. Poi tutti e quattro di nuovo insieme. Ma non è finita. Sono momenti di angoscia e speranze. E i Parete sperano che anche altri, come loro, possano presto riabbracciarsi.