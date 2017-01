Via di casa dopo lite con marito, rischia morte tra neve

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Va via di casa per una lite con il marito e rischia di morire, tra la neve, in un bosco dell'Avellinese. É lì che infatti la donna di 45 anni è stata trovata dai Carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, già in stato di semincoscienza. Il marito ha lanciato l' allarme la mattina di giovedì. Temeva un gesto grave da parte della moglie, dopo il diverbio, e così ha chiamato i carabinieri. Le ricerche hanno riguardato un'area resa molto impervia per la presenza di neve. Dopo ore di sopralluoghi, la donna è stata ritrovata in un bosco dell'Alta Baronia. Soccorsa prima dai militari e poi dal servizio di emergenza del 118, la 45enne è stata trasferita in ospedale ma non è in pericolo di vita.