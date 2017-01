Turchia: via libera a referendum su presidenzialismo Erdogan

(ANSA) - ANKARA, 21 GEN - Il parlamento turco ha approvato con 339 sì e 142 no un pacchetto molto discusso di riforme costituzionali, che aprono la strada a un referendum su un sistema presidenziale che accrescerebbe enormemente i poteri del presidente Recep Tayyip Erdogan. In una sessione terminata in nottata, il parlamento si è espresso a favore di una serie di emendamenti presentati dal partito dello stesso Erdogan. "Ora la parola passa al popolo", ha commentato soddisfatto il primo ministro turco, Binali Yildirim. Il referendum si dovrebbe tenere tra il 26 marzo e la metà di aprile.