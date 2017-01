Terremoto: Quagliariello, Senato ne discuta martedì

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Mi unisco all'appello di Maurizio Gasparri affinché il Senato modifichi il suo ordine del giorno per la seduta di martedì e al posto di argomenti certamente non indifferibili venga prevista una discussione urgente sull'emergenza che ha colpito una vasta area del nostro Paese, richiedendo la presenza del governo che venga a riferire di quanto è stato fatto e di cosa si pensa di fare". Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, presidente di 'Idea'. "Aver sospeso il confronto nel pieno di eventi sismici e meteorologici che hanno riacutizzato l'emergenza - prosegue - è stato comprensibile e forse anche opportuno. Ma evitare martedì di affrontare il problema in sede istituzionale sarebbe non solo inspiegabile agli occhi dei cittadini, ma anche irrispettoso nei confronti delle popolazioni colpite. Anche perché - conclude Quagliariello - le questioni da chiarire e i problemi da affrontare sono tanti, urgenti, e investono diversi fronti".(ANSA).