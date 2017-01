Trump: donne protestano a Roma contro neo presidente

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Donne in protesta a Roma contro il neo presidente Donald Trump. Circa un centinaio di manifestanti si sono radunati stamane a piazza della Rotonda, di fronte al Pantheon, per l'iniziativa 'Women's March', organizzata in 30 Paesi nel mondo, contro il magnate che ieri si è ufficialmente insediato alla Casa Bianca. 'Trump non è il mio presidente', 'Ponti, non muri, non esistono razze umane' sono alcuni dei cartelli esposti durante la manifestazione. Alla protesta hanno preso parte anche numerosi attivisti maschi.