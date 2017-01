Scaraventa la convivente giù dal balcone, arrestato dai Cc

(ANSA) - RAVENNA, 21 GEN - Al culmine di un litigio per futili motivi, ha scaraventato dal balcone la convivente. E' accaduto ieri sera in un appartamento di Bagnacavallo, nel Ravennate, dove i carabinieri - avvisati dai vicini - hanno arrestato un 37enne nigeriano per tentato omicidio aggravato e lesioni. La donna, una connazionale 36enne caduta al suolo dal primo piano, è in ospedale con sospette fratture ma non è in pericolo di vita. L'uomo, come disposto dal Pm di turno Cristina D'Aniello, e' stato portato in cella. (ANSA).