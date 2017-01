Manifestazioni contro Trump nel mondo, un milione in piazza

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GEN - La protesta contro Donald Trump si fa 'globale' e si attende fino ad un milione di persone nelle piazza di tutto il mondo con manifestazioni e marce ispirate alla massiccia mobilitazione a Washington per la 'marcia delle donne'. Da Londra a Berlino, da Atene a Parigi, da Milano a Roma, da Sidney a New Delhi a Stoccolma si sono gia' svolte o sono in corso numerose dimostrazioni.