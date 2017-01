Trump, repulisti sul sito della Casa Bianca

Le pagine sui diritti civili, il cambiamento climatico e i diritti Lgbt spariscono dal sito della Casa Bianca di Donald Trump.

La sezione sul cambiamento climatico è stata sostituita da An American First Energy Plan, in cui non si parla di clima e si afferma che il presidente «è impegnato a eliminare le politiche non necessarie e dannose come il Climate Action Plan». La pagina sui diritti civili è stata rimpiazzata dalla sezione Standing Up for Our Law Enforcement Community, in cui i timori su come la polizia agisce vengono sostituiti dalla richiesta di aumentare il numero delle forze dell’ordine.

Nel sito le parole 'nerò o 'afro-americanò non compaiono in nessuno dei documenti sulle prossime politiche di Trump, così come non c'è una sezione dedicata a uno dei temi che ha più cavalcato nella campagna elettorale, l’immigrazione.