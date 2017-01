Isis:la jihadista Meriem,'in Siria altra combattente veneta'

(ANSA) - VENEZIA, 21 GEN - Non solo Meriem Rehaily, in Siria a combattere nel Califfato potrebbe esserci un'altra ragazza magrebina partita dal Veneto: la tunisina Sonia Khediri, che fino al 2014 abitava con la famiglia a Onè di Fonte (Treviso), ed era sparita nel nulla, minorenne, dopo aver preso un aereo per la Turchia. L'ipotesi di una seconda jihadista 'veneta' in Siria è presa sul serio dagli investigatori della Procura antiterrorismo di Venezia, ed emerge dalle intercettazioni e le informative dei Ros finite nel fascicolo d'inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio per terrorismo di Meriem, marocchina 21enne allontanatasi da casa nel padovano nel luglio del 2015, per raccogliere il richiamo del jihad. Da allora le sue telefonate a casa sono state monitorate dagli investigatori. In una di esse, nel gennaio 2016, il padre le chiede se avesse più sentito l'amica tunisina che l'aveva contattata: "Non l'ho ancora vista. E' del Veneto comunque..." risponde Meriem, chiedendo di non dire a nessuno di questa conversazione.