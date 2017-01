Bus ungherese, il console: "I due figli del prof 'eroe' sono morti"

Sono entrambi morti nell’incidente del pullman sulla A4 i due figli, Laura e Balazs, del professore di educazione fisica Gyorgy Vigh che dopo essersi messo in salvo era rientrato nel mezzo più volte per tirare fuori ad una ad una altre persone. «Non è riuscito a salvare il figlio e la figlia" dice il console generale d’Ungheria a Milano, Judith Timaffy. A bordo del pullman c'era anche la moglie del docente «che ha visto - sottolinea il console - morire la figlia. Il ragazzo non l'hanno proprio visto ma purtroppo è tra i deceduti».