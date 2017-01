Salvati 4 alpinisti toscani grazie a luce su ghiacciaio

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - E' stata una luce, notata nel buio dal gestore del rifugio Alla cascata molto al di sopra di una cascata di ghiaccio, a far scattare l'allarme che ha permesso di salvare quattro alpinisti toscani in Val Paghera, nel comune bresciano di Temù. I quattro avevano avuto difficoltà a scendere ed erano stati colti dal buio. I tecnici del soccorso alpino li hanno raggiunti in poco tempo e portati in basso con un intervento che si è concluso verso mezzanotte e mezza. Sul posto erano presenti anche i vigili volontari di Vezza d'Oglio, sul posto con la fotoelettrica, che ha illuminato il percorso e agevolato le operazioni di rientro in corda doppia dalla cascata.(ANSA).