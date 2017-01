Trump: May conferma incontro venerdì, 'espandere legami'

(ANSA) - LONDRA, 22 GEN - "Espandere la special relationship" fra Washington e Londra: sarà questo il tema al centro del primo incontro fra il presidente Donald Trump e la premier Theresa May, annunciato dalla Casa Bianca per venerdì e confermato da Downing Street. Intervistata al talk show domenicale Bbc di Andrew Marr, May si e' detta poi fiduciosa sulla possibilita' di un accordo commerciale vantaggioso con gli Usa di Trump per la Gran Bretagna post Brexit, mentre ha evitato di rispondere direttamente a una domanda su alcuni vecchi commenti offensivi attribuiti a 'The Donald' nei confronti delle donne, da lei criticati in passato: "Parlero' con Donald Trump delle questioni che condividiamo sul consolidamento della special relationship - si e' limitata a insistere, pressata al riguardo da Marr - ed e' la special relationship che mi permettera' anche di parlare quando troviamo alcune cose inaccettabili".