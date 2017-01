Kosovo: dialogo, il 24/1 a Bruxelles Vucic e Nikolic

(ANSAmed) - BELGRADO, 22 GEN - Alla ripresa del dialogo ad alto livello fra Belgrado e Pristina, il 24 gennaio a Bruxelles, la parte serba sarà rappresentata sia dal premier Aleksandar Vucic che dal presidente Tomislav Nikolic. Lo ha detto oggi lo stesso Vucic. "Alla riunione questa volta ci sarà anche il presidente Tomislav Nikolic", ha detto il premier in una conferenza stampa. "Per la Serbia - ha aggiunto - la cosa più importante è che si evitino scontri e provocazioni". Vucic si è detto fiducioso sull'andamento dei prossimi colloqui, che si tengono dopo la nuova profonda crisi dello scorso fine settimana suscitata dal tentativo della Serbia di ripristinare dopo 18 anni un collegamento ferroviario con il nord del Kosovo a maggioranza serba, per mezzo di un treno partito da Belgrado con su la scritta 'Il Kosovo è Serbia' e altri contrassegni nazionalistici serbi. Una iniziativa duramente condannata e definita una aperta provocazione da Pristina e alla quale Belgrado ha poi rinunciato.