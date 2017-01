Mo: palestinesi, su case si muova Consiglio sicurezza Onu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 GEN - La presidenze dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha condannato la mossa del Comune di Gerusalemme di dare il via libera ai piani per la costruzione di 566 case a Gerusalemme est. "E' una decisione che sfida - ha detto il portavoce di Abu Mazen, Nabil Abu Rudeina all'agenzia Wafa - il Consiglio di sicurezza dell'Onu, soprattutto dopo la recente risoluzione n 2334, che ha confermato l'illegalità degli insediamenti". " Chiediamo al Consiglio di Sicurezza - ha aggiunto - di agire immediatamente in conformità con la decisione 2334 per porre fine alla politica del governo israeliano estremista, che sta distruggendo la Soluzione dei 2 stati".