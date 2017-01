Dipendente investita, Comune fa causa ad automobilista

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 GEN - L'automobilista investe una dipendente comunale, costringendola a stare lontano dal posto di lavoro per quattro mesi, e il Comune lo cita in giudizio per recuperare la metà degli stipendi corrisposti alla donna nel periodo dell'infortunio. Accade alla Spezia, dove la giunta comunale ha deciso di avviare l'azione legale nei confronti di un concittadino che nel gennaio del 2015 aveva investito una dipendente dell'Ente. Obiettivo di Palazzo civico, che in questi mesi ha tentato inutilmente di arrivare a una soluzione bonaria della vicenda con la compagnia presso cui è assicurato l'automobilista, è far riconoscere dal giudice civile un concorso di colpa nel sinistro e di ottenere la liquidazione di almeno la metà degli stipendi pagati alla dipendente durante la sua assenza dal lavoro. Ma la compagnia ha dichiarato l'assenza di responsabilità del suo assicurato. La donna venne investita mentre attraversava lontana dal passaggio pedonale e dopo mesi di cure e riabilitazione tornò al lavoro a maggio.