Rigopiano: Meteomont, valanga come 4.000 tir carichi

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Come 4.000 tir a pieno carico: questa la pressione esercitata dal fronte di distacco della slavina che si è abbattuta sull'hotel Rigopiano, che nella zona di accumulo pesa 120.000 tonnellate: lo rendono noto i Carabinieri forestali del servizio Meteomont. La valanga aveva una massa di circa 50 mila tonnellate di neve e ha raggiunto una velocità di 100 km, sviluppandosi per circa 2 km, grazie a un pendio ripido di 35 gradi. Il fronte sul punto di distacco era di circa 500 metri, con uno spessore della neve di due metri e mezzo. Quindi, spiega Valerio Segor, uno dei massimi esperti sull'arco alpino che ora si trova in Abruzzo per gestire l'emergenza, "la valanga ha esercitato una pressione di 20 tonnellate al metro quadro e, pur essendo una valanga medio-grande, aveva una capacità distruttiva enorme. Basta pensare - sottolinea - che un muro di mattoni può resistere al massimo a una pressione di 0,3 tonnellate e nemmeno il cemento armato può contenere un fenomeno simile".