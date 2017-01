Mo: Netanyahu, per palestinesi solo uno 'stato ridotto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 GEN - Solo uno "stato ridotto" (State-minus): è quello che il premier Benyamin Netanyahu intende dare ai palestinesi. La definizione, secondo quanto riporta Haaretz, è stata usata dal premier in un una riunione con i ministri del Likud, il suo partito, durante la quale ha ribadito che il suo esecutivo è quello "che ha fatto di più per gli insediamenti ebraici" e che continuerà ad agire su questo fronte in modo "intelligente e appropriato". Le dichiarazioni del premier, - non sostanzialmente diverse in realtà nei contenuti da quelle fatte in passato su uno stato palestinese demilitarizzato - giungono nel quadro di richieste avanzate dagli esponenti più di destra del proprio governo. Tra questi il ministro dell'istruzione Naftali Bennett, vicino ai coloni, che preme per una legge per annettere l'insediamento di Male' Adumim, il più grande di quelli ebraici, nella parte sud di Gerusalemme.