(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Ho visto le proteste ieri, ma se non sbaglio abbiamo appena avuto un'elezione"! Perché queste persone non hanno votato? Le celebrità fanno male alla causa". Così Donald Trump su Twitter dopo le proteste in tutto il mondo alla 'Marcia delle donne contro il suo insediamento. "Wow, i dati sugli ascolti televisivi sono appena usciti: 31 milioni di persone hanno visto l'inaugurazione, 11 milioni in più rispetto ai buoni ascolti di 4 anni fa!", aggiunge Trump.