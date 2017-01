(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Il momento è drammatico. La corte costituzionale martedì non perda tempo. Consegni all'Italia una legge per votare subito, in primavera. Non si può perdere un altro anno di beghe per la legge elettorale". Lo dice il leader della lega Matteo Salvini incontrando i giornalisti di fronte la Corte Costituzionale.