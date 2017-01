Maltempo: recuperata famiglia 4 persone a Acquasanta Terme

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 22 GEN - Continuano le operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni dell'entroterra ascolano isolate dalla neve. La notte scorsa, vigili del fuoco, esercito e guide alpine hanno recuperato una famiglia di 4 persone in località San Gregorio, nel comune di Acquasanta Terme. Per raggiungerla sono stati impiegati una turbina, un gatto delle nevi, due campagnole, un mezzo cingolato. La famiglia è stata accompagnata intorno alle 3 di notte nella caserma dei vigili del fuoco di Ascoli, dove è stata rifocillata con bevande e cibo caldi e dove è stata poi raggiunta da parenti. Assistite altre due persone, che però hanno preferito restare nella loro abitazione. I vigili del fuoco stanno consegnando con l'elicottero Drago 60 medicinali e beni di prima necessità a chi preferisce non abbandonare la propria casa. Un uomo e una donna sono stati tratti in salco in mattinata dai vigili del fuoco a Fleno, frazione di Acquasanta. Per l'uomo, in precarie condizioni di salute, è stato necessario l'utilizzo di una barella.